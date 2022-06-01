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Регулятор страховок от дефолта признал «неплатеж» России по евробондам

Евгений Белоусов
Экономика
Регулятор страховок от дефолта признал «неплатеж» России по евробондам
Фото: Администрация президента РФ

Россия нарушила обязательства по выплате процентов по своим долговым обязательствам на сумму 1,9 миллиона долларов. Об этом в среду, 1 июня, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на Комитет по анализу кредитных деривативов Международной ассоциации свопов и деривативов.

Эта сумма, уточняет агентство, должна была быть включена в выплату по российским гособлигациям, осуществленную в начале прошлого месяца. Однако сам размер скопившихся процентных выплат и тот факт, что основной платеж уже был совершен, означают, что более широкого дефолта по облигациям РФ не предвидится, передает ТАСС.

До этого министр финансов России Антон Силуанов заявил, что если США объявят России технический дефолт, для россиян ничего не изменится. Россия предложит инструмент, чтобы все держатели российского долга могли получить свои проценты, утверждает он.

Кроме того, сообщалось, что Минфин России продолжит осуществление выплат по госдолгу в рублях на фоне ужесточения внешних ограничений. Теперь, согласно заявлению министерства, платежи будут проходить через Национальный расчетный депозитарий (НРД), который станет платежным агентом.

Экономика Россия дефолт
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