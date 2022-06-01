Корреспондент телеканала «Звезда» пострадал под обстрелом националистов в Северодонецке

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Корреспондент телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев в среду, 1 июня, попал под обстрел в Северодонецке и был ранен.

Он предположил, что украинские военные использовали для обстрела польские мины, которые не производят звук при взрыве.

— Такая мина прилетела и к нам, когда мы собирались уже покидать город вместе с коллегами из «России» и НТВ. Небольшой осколок прилетел мне в область локтя, ничего страшного, царапина, — отметил Гвоздев.

Он уточнил, что боец из Росгвардии сделал ему перевязку, передает ТАСС.

До этого под обстрелом в Мариуполе пострадала корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова. Журналистка и ее коллеги готовились к съемкам репортажа и попали под вражеский огонь. Оператор Дмитрий Качурин и звукооператор Никита Севастьянов не пострадали, Куксенкову доставили в госпиталь.

31 мая завершилась зачистка города Северодонецка в Луганской народной республике (ЛНР) от украинских солдат и националистов. Отмечается, что в настоящее время город находится под контролем российских войск. Солдаты РФ и бойцы Народной милиции ЛНР сейчас занимаются тщательной и выборочной проверкой отдельных объектов города, но основная зачистка завершена.