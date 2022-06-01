МИД опубликовал доклад о нарушениях прав россиян за рубежом

Фото: МИД РФ

Соблюдение прав граждан России за рубежом многократно ухудшилось. Об этом в среду, 1 июня, сообщили в пресс-службе МИД РФ после заседания Межведомственной комиссии по рассмотрению обращений граждан РФ в связи с ограничениями их права на выезд из РФ.

— По итогам рассмотрения обращений семи граждан решения об установлении временных ограничений были признаны обоснованными. В одном случае комиссия пришла к выводу о необоснованности ограничения права гражданина на выезд из Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Уточняется, что комиссия направит не позволившему выехать из России гражданину руководителю организации письмо. Всего комиссия рассмотрела обращения девяти россиян, которым отказали в оформлении или выдаче заграничных паспортов, говорится на сайте министерства.

До этого газета The Guardian сообщила, что негативное отношение к России характерно только для стран Запада, придерживающихся модели либеральной демократии.

Негативное отношение к России наблюдается у жителей Польши, Украины, Португалии, Швеции, Италии, Великобритании, США и Германии. Больше всего отрицательно настроенных по отношению к РФ респондентов оказалось в Польше — 87 процентов опрошенных в стране.