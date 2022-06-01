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Латвия ввела санкции против 34 российских деятелей искусства

Лейла Алиева
В мире
Латвия ввела санкции против 34 российских деятелей искусства
Фото: Unsplash

Латвия внесла в санкционные списки 34 граждан России, открыто поддерживающих специальную военную операцию на Украине. В перечень вошли деятели искусства. Об этом в среду, 1 июня, сообщили в министерстве иностранных дел Латвии.

— По решению министра иностранных дел, этим лицам будет запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок. Указанные лица, в основном деятели культуры России, принимавшие участие в массовых мероприятиях и выражавшие активную поддержку решению президента России о военной операции, — говорится в сообщении.

Так, в список попали актеры Дмитрий Дюжев, Александр Олешко, Дмитрий Харатьян, певец Олег Газманов и певица Лариса Долина.

31 мая стало известно, что Канада ввела новые санкции в отношении 22 граждан РФ и четырех российских компаний. Так, в санкционный список внесли председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алину Кабаеву, еще 21 физическое и четыре юридических лица.

В свою очередь МИД России опубликовал список из 963 граждан Соединенных Штатов, которым в качестве ответной меры на постоянной основе запрещен въезд в РФ.

Санкции Россия Латвия
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