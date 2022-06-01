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Победительница «Битвы экстрасенсов» Елена Ясевич скончалась в возрасте 43 лет

Евгений Белоусов
Общество
Победительница «Битвы экстрасенсов» Елена Ясевич скончалась в возрасте 43 лет
Кадр телепрограммы Битва экстрасенсов

Победительница 12-го сезона популярного мистического шоу «Битва экстрасенсов» Елена Ясевич скончалась на 44-м году жизни. Об этом сообщил в среду, 1 июня, экстрасенс Никита Турчин.

— Умерла в больнице еще вчера. Прощание будет в пятницу. Больше никакой информации у меня нет, — рассказал он.

По словам Турчина, Ясевич умерла еще во вторник, 31 мая. Причина смерти женщины пока не раскрывается. Мама победительницы «Битвы экстрасенсов» рассказала, что Ясевич долго болела.

В пятницу, 3 июня, состоится прощание с Ясевич, передает Пятый канал.

В «Битве экстрасенсов» Ясевич появилась в 2011 году и с первых же выпусков стала фавориткой телезрителей. По собственным признаниям женщины, свои экстрасенсорные способности она унаследовала от прабабушки. Силы проявились в ней еще в раннем детстве.

Однако это настолько перепугало ее родителей, что мать Ясевич даже просила дочку скрывать свой дар от других людей. Только с возрастом победительница «Битвы экстрасенсов» поняла, что может помогать людям и перестала скрываться.

«Битва экстрасенсов» Экстрасенсы Смерть
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