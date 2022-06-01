Мужчина избил мать до смерти в ходе ссоры в квартире на северо-востоке Москвы

Фото: Следственный комитет РФ по Москве

Россия, Москва, Долгопрудная аллея Карта всех событий

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в причинении матери тяжкого вреда здоровью, повлекшего ее смерть. Об этом в среду, 1 июня, сообщается на сайте ГУ Следственного комитета по столице.

Во вторник, 31 мая, подозреваемый, находясь в квартире дома на Долгопрудной аллее, в ходе ссоры нанес своей 73-летней матери множественные удары в голову и туловище. От полученных повреждений пожилая женщина скончалась на месте происшествия.

Возбуждено дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». 50-летнего подозреваемого задержали, с ним проводятся необходимые следственные действия. Для проверки его психического здоровья будет назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

1 июня сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнего жителя Саратовской области, подозреваемого в убийстве москвича на Малой Филевской улице в 2017 году. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит лишение свободы до восьми лет.