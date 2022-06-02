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Министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова объявила об отставке

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Общество
Министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова объявила об отставке
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова сообщила о своей отставке. Об этом она написала в среду, 1 июня, в своем Telegram-канале.

— Дорогие мои коллеги и жители! Я приняла решение двигаться дальше, чтобы получить новые знания и новый опыт. Безумно люблю сферу культуры и никогда не скучно в ней работать, — сообщила Харламова.

Также она поблагодарила главу Подмосковья Андрея Воробьева за доверие, жителей региона за «массу интересных предложений».

Харламова занимала должность министра культуры и туризма Московской области с 2019 года.

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