Малышева назвала доступные «суперпродукты» для сердца

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Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева назвала «суперпродуктами» для сердца петрушку, перец и скумбрию.

— Сердце как мышца, которая работает всю жизнь без остановки, должна постоянно получать нужные ей питательные вещества, — сообщила врач.

По ее словам, петрушка является богатым источником калия, нехватка которого может стать причиной аритмии.

Перец чили — еще один «суперпродукт» для поддержания хорошего состояния сердечной мышцы. По словам Малышевой, за день нужно съедать до 5 граммов, что благоприятно сказывается на функционировании сосудов и в связи с ним сердца.

— Люди, которые употребляют перец чили, имеют сосуды более эластичные, расширяющиеся хорошо, потому что он увеличивает продукцию окиси озота, — отметила медик.

Скумбрия является первоклассным источником большого количества ненасыщенных жирных кислот омега-3, препятствующих развитию атеросклероза — сосудистой патологии, ассоциированной с образованием холестериновых бляшек, добавила специалист.

Малышева рассказала, какие продукты помогут поддержать хорошее настроение. По ее словам, творог способствует выработке гормона удовольствия — серотонина. Он на 80 процентов формируется бактериями толстого кишечника, которым необходима «подкормка» в виде творога.