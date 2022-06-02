Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Свыше 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали два рейса и двенадцать отменили. В свою очередь в Шереметьеве отменены два рейса и пять задержаны. А в аэропорту Внуково задержаны три рейса и одиннадцать отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Новый сбор с авиапассажиров могут ввести в России. Дискуссии по этому поводу ведут Министерство транспорта РФ, АО «ТКП» и госкорпорация «Ростех». Средства фонда планируется тратить на выполнение обязательств перевозчиков перед пассажирами при форс-мажорах. Речь идет о случаях, когда при банкротстве какой-либо авиакомпании ее клиентов пересаживают на другие рейсы или возвращают им средства за билеты.