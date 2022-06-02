«Поклонники безобразного силикона»: Шукшина резко высказалась о Лободе и ее фанатах

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актриса Мария Шукшина жестко высказалась о внешности певицы Светланы Лободы и ее поклонниках. Она возмутилась результатами конкурса красоты в Крыму, где победительницей стала девушка с неординарной внешностью — у нее очень пухлые губы, копна ярко-рыжих волос, а на теле татуировки.

Звезда же является сторонницей естественной красоты, поэтому не смогла пройти мимо этой новости.

— Увидела эту новость, как будто окунулась в прошлую жизнь. Жюри конкурса явно пребывает в «замороженном» состоянии в плане представлений о понятии «Русская, русский, русское». Фанаты Лободы, видимо, поклонники искусственного и безобразного, силикона и ботокса, — написала знаменитость в своем Telegram-канале.

Она предположила, что в жюри сидели люди «поколения Барби», когда ценилась искусственная красота. Шукшина уверена, что сейчас вряд ли найдется хотя бы один процент людей, которым нравится такой типаж.

Мария Шукшина считает, что в России необходимо закрыть все развлекательные передачи на телевидении. По ее мнению, подобные выпуски нельзя считать актуальными в такое тяжелое политическое время, да и в целом они дискредитируют институт семьи и взаимоотношений между людьми.