Как понять, что вас заблокировали в мессенджере

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Понять, что номер человека был внесен в черный список, можно при помощи переписки в мессенджере. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Он отметил, что в каждом случае попадание в черный список будет проявлять себя по-разному во время звонка.

— Если вы звоните человеку, то черные списки в зависимости от модели телефона ведут себя по-разному. Где-то это просто гудки и переключение на автоответчик, где-то — сброс номера. Как правило, если человек не отвечает, — это самый простой индикатор того, что вас заблокировали, — рассказал Муртазин.

Он пояснил, что обойти блокировку можно, позвонив с другого номера или скрыв свой номер на стороне оператора. Во втором случае, если у собеседника не заблокирован прием входящих звонков со скрытых номеров, он сможет принять вызов. Однако после этого он может запретить принимать звонки с неопределяемых номеров, предупредил специалист.

Помочь выявить занесение в черный список могут мессенджеры, уточнил собеседник «ВМ».

— В том же Telegram вы не будете видеть, когда человек был в сети, не будете видеть его аватар и так далее. Написать вы в теории сможете, но человек не получит сообщения. Как только человек разблокирует вас, сообщения до него дойдут. Это практически во всех мессенджерах работает примерно одинаково, — пояснил Муртазин.

Как заметил эксперт, с точки зрения здравого смысла не стоит заниматься обходом блокировки. Например, если заблокировавший ваш номер человек задолжал какую-то сумму, логичнее обратиться в полицию, резюмировал специалист.