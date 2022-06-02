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Стала известна причина смерти победительницы «Битвы экстрасенсов» Ясевич

Юлия Курганова
Общество
Стала известна причина смерти победительницы «Битвы экстрасенсов» Ясевич
Фото: vk.com/lena.yasevich

Общественность шокировало известие о скоропостижной смерти победительницы «Битвы экстрасенсов» 43-летней Елены Ясевич. Об этом сообщил ее знакомый, участник этого же проекта, Никита Турчин.

О причинах случившегося близкие не распространялись. Но позже подруга экстрасенса, Елена Закамская, рассказала, что у Ясевич были серьезные проблемы со здоровьем. Вот только Елена не хотела лечиться, постоянно находила поводы, чтобы пропустить визит к врачу.

— Лена перенесла два коронавируса, причем, с разницей в короткий период, видимо, разные титры были. Она такой человек — всегда считает, что сама все сможет, все преодолеет, доктора ей не нужны. У нас это всегда было большой темой для споров, хоть я и сама не любитель ходить по врачам. Но, когда видишь, что человеку необходимо. Некоторое время назад пошло осложнение на печень, когда протоки в печени закрываются — на дом приехала скорая, сделали капельницу, все обошлось, — рассказала Закамская.

Но на этот раз Ясевич не смогла выкарабкаться.

— На днях случился повторный приступ, такой же сильный как в первый раз. Из-за острой боли в этот момент отказывают ноги. Слава Богу, с ней рядом был наш приятель — отвез ее в больницу уже в бессознательном состоянии, потом и почки отказали. Получается, в понедельник ее госпитализировали, а во вторник в 12:35 зафиксировали смерть. Она так и не пришла в сознание, — поделилась подробностями подруга экстрасенса со StarHit.

Прощание с Ясевич пройдет в пятницу, 3 июня, в Санкт-Петербурге.

В «Битве экстрасенсов» Ясевич появилась в 2011 году и с первых же выпусков стала фавориткой телезрителей. По собственным признаниям женщины, свои экстрасенсорные способности она унаследовала от прабабушки. Силы проявились в ней еще в раннем детстве.

Однако это настолько перепугало ее родителей, что мать Ясевич даже просила дочку скрывать свой дар от других людей. Только с возрастом победительница «Битвы экстрасенсов» поняла, что может помогать людям и перестала скрываться.

«Битва экстрасенсов» Экстрасенсы Смерть
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