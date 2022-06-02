Депутат Госдумы предложил ускорить воссоединение юга Украины с Россией

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Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет предложил сократить сроки переходного периода и ускорить интеграцию Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

— Нужно как можно скорее расставить все точки над i, чтобы дать ориентир дальнейшего пути развития освобожденным регионам. Их жители должны пошагово понимать, как будут развиваться и в каком направлении двигаться. Переходный период нельзя растягивать на длинное и неопределенное время, — сказал он.

Парламентарий считает, что освобожденные регионы в воссоединении с Россией должны двигаться по крымскому пути. При этом регион может поделиться опытом и стать куратором данного процесса, передает РИА Новости.

— Аналогов на сегодня референдуму я не вижу. Но проводить его нужно только при уверенности в полной безопасности для населения, которое по-прежнему постоянно запугивают киевский режим и украинские националисты, — подчеркнул Шеремет.

В ходе специальной операции российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. Там сформированы военно-гражданские администрации, начали вещать российские телеканалы. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что население Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей должно будет самостоятельно принять решение о судьбе своих регионов.