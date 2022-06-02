Прибыль Москвы от налогов производителей напитков выросла на 34 процента

Фото: Светлана Колоскова, Вечерняя Москва

Столичные производители напитков с начала 2022 года перечислили в консолидированный бюджет города 1,1 миллиарда рублей налогов, что на 34,4 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом в четверг, 2 июня, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

— Поступления налога на прибыль от столичных производителей напитков в январе — марте этого года достигли 386,1 миллиона рублей, это на 21,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Налог на доход физических лиц поступил в объеме 670 миллионов рублей, что на 50,3 процента превышает показатель первых трех месяцев 2021 года. Отчисления по специальным налоговым режимам составили 3,1 миллиона рублей — на 14,2 процента больше показателя первого квартала предыдущего года, — отметил Пуртов.

По его словам, уход зарубежных компаний с российского рынка дал возможность столичным производителям напитков освоить теперь уже свободные товарные ниши и увеличить производство товара. Так, только в марте производство напитков в Москве выросло более чем на треть по сравнению с февралем. При этом растет не только объем продукции, но и создание новых брендов.

31 мая сообщалось, что компании — резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» за 2021 год увеличили выручку на треть.