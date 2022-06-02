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Чудодейственная ягода: врач-терапевт Михайлова перечислила полезные свойства черешни

Рафаэль Залян

Сюжеты: 

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Общество
Чем полезна черешня
Фото: Pexels

Черешня, бесспорно, является одной из самых вкусных и полезных ранних ягод, которая помогает нормализовать баланс витаминов, утерянный в холодный период года. Об это «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Инна Михайлова:

— Черешня является источником калия, который поддерживает нормальное кровяное давление. А калий, в свою очередь, играет важную роль в балансе жидкости в организме и улучшает обменные процессы. В ягоде также много железа, что позволяет быстрее справиться с анемией.

По словам медика, благодаря витамину В, который присутствует в ароматном плоде, удается вылечить сильный кашель, преодолеть симптомы астмы и убрать одышку.

Также продукт нормализует пищеварение и обладает легким слабительным эффектом. Михайлова заметила, что ягода помогает вывести из мочеполовых каналов токсические вещества. Также плод этой культуры предотвращает появление раковых клеток.

Но, несмотря на огромный список полезных эффектов от приема черешни, вред она тоже может нанести, подчеркнула терапевт:

— Так, у диабетиков при чрезмерном употреблении черешня может вызвать приступы. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта также нужно с большой осторожностью есть этот продукт, потому что в черешне повышенная кислотность.

Попадая в кишечник, плод может вызвать раздражение и неприятные ощущения. Здоровым людям также нужно не превышать допустимую норму употребления ягод, которая составляет не более 300 граммов в сутки. В противном случае могут возникнуть проблемы со стулом, заключила Михайлова.

Врачи Ягоды черешня
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