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Столичный производитель увеличил объем выпуска макаронной муки на 40 процентов

Александр Афонин
Город
Столичный производитель увеличил объем выпуска макаронной муки на 40 процентов
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Одно из крупнейших в столице хлебопекарных и мукомольных предприятий произвело 17,4 тысячи тонн муки для макаронных изделий в первом квартале этого года. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Столичный мелькомбинат № 3 в январе — марте 2022 года выпустил более 17 тысяч тонн муки для макаронных изделий, что почти на 40 процентов превышает результат за аналогичный период 2021 года, — рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что произведенная на комбинате мука позволила выпечь более 150 тысяч тонн хлеба и изготовить свыше 65 тысяч тонн макаронных изделий.

Генеральный директор мелькомбината Людмила Маркина отметила, что благодаря современному оборудованию предприятие ежесуточно обрабатывает 500 тонн мягкой и 400 тонн твердой пшеницы, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что один из резидентов технополиса «Москва» поставил столице более 125 тысяч упаковок лекарств в этом году. В прошлом году данный производитель выпустил около 290 тысяч упаковок готовой продукции.

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