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Российские хакеры на сутки лишили власти Украины закрытой связи

Араз Салехов
В мире
Российские хакеры на сутки лишили власти Украины закрытой связи
Фото: pexels.com/Markus Spiske

Кибератака российских хакеров, прошедшая в марте этого года, на сутки лишила власти Украины закрытой связи и управления. Об этом в четверг, 2 июня, рассказал РИА Новости на условиях анонимности хакер из российской группировки RaHDIt.

— В начале марта нами были взломаны более 700 сайтов украинских государственных органов, практически весь украинский правительственный интернет. Они отключили их, не смогли с нами бороться, — отметил он.

По его словам, на сутки все органы государственной власти Украины, а также их сервера были отключены. Хакер рассказал, что мартовская кибератака позволила отключить и почтовые сервера украинских госорганов. При этом он заявил, что группировка планирует и в дальнейшем «подобные вещи проводить», сообщает агентство.

Напомним, что 1 июня российская хакерская группа RaHDIt обнародовала данные о 700 сотрудниках украинской службы безопасности. В частности, на информационном ресурсе группы под названием «Немезида» появились данные о сотрудниках СБУ с фотографиями, адресами проживания и номерами телефонов.

В пятницу, 20 мая, президент России Владимир Путин заявил об увеличении числа кибератак на Россию в период военной спецоперации на Украине. По его словам, против РФ развязали войну в киберпространстве.

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