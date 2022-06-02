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Павильон «Здоровая Москва» в парке «Ангарские пруды» стал самым посещаемым в мае

Антон Махов
Город
Павильон «Здоровая Москва» в парке «Ангарские пруды» стал самым посещаемым в мае
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Ангарские пруды Карта всех событий

Павильон проекта «Здоровая Москва» в парке «Ангарские пруды» стал самым посещаемым в мае. Об этом в четверг, 2 июня, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

— Наибольшая популярность с момента открытия 11 мая у павильона в парке «Ангарские пруды» в Дмитровском районе. В тройку лидеров также вошли павильоны в парках «Ходынское поле» и «Южное Бутово, — заявили в пресс-службе ведомства.

Также сообщают, что расширенная программа обследований павильона «Здоровая Москва» включает в себя более 11 медицинских исследований. Они направлены на выявление сахарного диабета, заболеваний легких, патологий сердечно-сосудистой системы и других болезней. Пройти обследования можно бесплатно и без предварительной записи в 46 парках, скверах и зонах отдыха.

Жители столицы, которые переболели коронавирусной инфекцией, также могут пройти дополнительные тесты. Для этого необходимо, чтобы с момента выздоровления прошло не менее 60 дней.

Пресс-служба департамента дополнила, что на площадке «Здоровой Москвы» начинает работу лекторий. Здесь пройдут 10 открытых встреч-дискуссий с участием врачей, диетологов, ученых и психологов, с которыми будут общаться известные телеведущие и актеры, сообщают на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

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