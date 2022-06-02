Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Песков заявил, что украинские власти «морозят» переговоры

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков заявил, что украинские власти «морозят» переговоры
Фото: Администрация президента РФ

Россия озвучила условия, при которых возможно начать двухсторонние мирные переговоры, однако киевский режим предпочитает следовать другому варианту. Об этом в четверг, 2 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Российская сторона предельно четко озвучила свои требования. Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры, — отметил он.

По словам Пескова, украинская власть находится под натиском определенных стран, которые не позволяют провести мирные переговоры для урегулирования конфликта, сообщает РИА Новости.

При этом представитель Кремля допустил возможность встречи российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако она должна быть подготовлена и финализирована соответствующим документом. Песков добавил, что работа над таким документом в настоящее время была приостановлена.

Во вторник, 24 мая, бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер призвал киевский режим пойти на уступки в переговорном процессе с Москвой. Он считает, что продолжение боевых действий сейчас уже не будет означать борьбу за свободу Украины.

Украина Дмитрий Песков Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Элитарность по абонементу

Любовь Выжанова
Любовь Выжанова

Важно вовремя помочь

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Город не останется в стороне

Дина Танатова
Дина Танатова

Влияние социума неизмеримо

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте