Фото: Администрация президента РФ

Россия озвучила условия, при которых возможно начать двухсторонние мирные переговоры, однако киевский режим предпочитает следовать другому варианту. Об этом в четверг, 2 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Российская сторона предельно четко озвучила свои требования. Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры, — отметил он.

По словам Пескова, украинская власть находится под натиском определенных стран, которые не позволяют провести мирные переговоры для урегулирования конфликта, сообщает РИА Новости.

При этом представитель Кремля допустил возможность встречи российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако она должна быть подготовлена и финализирована соответствующим документом. Песков добавил, что работа над таким документом в настоящее время была приостановлена.

Во вторник, 24 мая, бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер призвал киевский режим пойти на уступки в переговорном процессе с Москвой. Он считает, что продолжение боевых действий сейчас уже не будет означать борьбу за свободу Украины.