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Рисовать комиксы и освоить каллиграфию: проект «Знание. ВДНХ» открыл летний сезон

Антон Махов
Город
Рисовать комиксы и освоить каллиграфию: проект «Знание. ВДНХ» открыл летний сезон
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Культурно-просветительский проект «Знание. ВДНХ» начинает летний сезон. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В течение трех месяцев лета посетителей ждут образовательные лекции, викторины, экскурсии, постановки для всех возрастов, различные конкурсы и мастер-классы. Гости проекта смогут пополнить знания в литературе, кинематографе и журналистике. На площадках проекта можно будет узнать о космосе, научиться рисовать комиксы, освоить каллиграфию и не только.

Ряд мероприятий можно будет посетить бесплатно. На каждое событие потребуется предварительная регистрация на сайте проекта, где есть подробное расписание мероприятий на июнь и анонсы событий на следующие месяцы.

Летний сезон проекта «Знание. ВДНХ» продлится до начала сентября. Главными площадками по традиции станут павильон «Рабочий и колхозница», центр славянской письменности «Слово» (павильон № 58) и центр «Космонавтика и авиация» (павильон № 34), также сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее на ВДНХ специалисты комплекса городского хозяйства воссоздали скульптурные композиции, которые украшали павильон № 15 «Радиоэлектроника и связь».

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