Пострадавших от взрыва газа жителей дома в Мытищах поселили в гостинице

Фото: пресс-служба прокуратуры Московской области

Жителей многоквартирного дома в подмосковных Мытищах, где накануне произошел взрыв газа, поселили в гостинице. Об этом в четверг, 2 июня, сообщила глава округа Юлия Купецкая.

— На данный момент жители пострадавших квартир расселены в гостиницу. После первичного исследования дома жителям первого и четвертого подъездов восстановили подачу воды и электричества, — сказала она.

Купецкая добавила, что специалисты продолжают осмотр квартир второго и третьего подъездов. Они рассматривают возможность дальнейшего проживания горожан.

Глава округа отметила, что жителям, чьи квартиры больше всего пострадали, будет предоставлено временное жилье, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что в многоквартирном жилом доме в Мытищах произошел хлопок газа. В результате инцидента погиб один человек. Прокуратурой была организована проверка.

Позже сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти человека при взрыве газа в многоквартирном доме в Мытищах. По словам руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольги Врадий, в результате инцидента погибла 32-летняя женщина.