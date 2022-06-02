Сергунина: В московских детских библиотеках началась программа летнего чтения

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Программа летнего чтения для детей и подростков открылась в библиотеках Москвы, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина в четверг, 2 июня.

— Программа проходит в Москве уже в пятый раз. В этом году к ней присоединились 172 детские библиотеки. Участники познакомятся с новыми произведениями, а затем поделятся впечатлениями о прочитанных книгах в своих дневниках. Их можно вести в офлайн- и онлайн-формате. Еще ребят ждут конкурсы фотографий и аудиоподкастов, — отметила Сергунина.

Тема программы этого года — «Маленькие истории большой планеты». Для участия в ней детям необходимо прочитать не менее трех книг, описать свои впечатления в дневнике и отнести его в одну из столичных библиотек. Записи можно сдать до 12 сентября 2022 года.

Участники, которые прочитали и описали не менее трех произведений, получат памятные сувениры. Церемонии награждения пройдут в читальнях города с 18 по 25 сентября.

По словам Сергуниной, для юных читателей был составлен список рекомендованных книг. Он поделен на категории: произведения для дошкольников, учеников младших классов, средних и старших классов.

Помимо этого, для участников программы подготовили дополнительные конкурсы. Дети и их родители попробуют записать небольшой аудиорассказ о своих впечатлениях от прочитанной книги или сделать снимок кота-супергероя по мотивам произведения Олега Роя «Супер МЯУ».

До этого Сергунина сообщила о том, что библиотеки и культурные центры Москвы приглашают гостей на программу «КультЛето».