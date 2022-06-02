Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Фальков обозначил причины сохранения бакалавриата и магистратуры в России

Араз Салехов
Общество
Фальков обозначил причины сохранения бакалавриата и магистратуры в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В России сохранят обучение в форматах бакалавриата и магистратуры, несмотря на уход от Болонской системы и введение в стране новой системы образования. Об этом в четверг, 2 июня, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

При этом политик отметил, что российские вузы могут отказаться от подобной системы в пользу специалитета. Однако министр науки и высшего образования обозначил три причины сохранения такого формата.

В частности, Фальков указал тот факт, что в России есть выпускники, которым нравится такой формат образования — им необходимо дать возможность реализовать себя с помощью обучения в бакалавриате и магистратуре.

— Во-вторых, у нас миллионы людей получили бакалаврское образование, а без степени магистра они не смогут дальше продвигаться. Потому что у нас есть квалификационные требования к должностям, особенно на государственной гражданской службе, на правоохранительной службе, — отметил он.

В качестве третьей причины Фальков определил понятность системы бакалавриата и магистратуры для иностранных студентов. По его словам, такой формат позволяет иностранцам приезжать в Россию для получения знаний, а после возвращаться в свою страну.

— Поэтому будущее за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры, — цитирует министра «Коммерсантъ».

Напомним, что 24 мая Фальков рассказал, что Россия откажется от Болонской системы образования и будет разрабатывать собственную.

При этом в материале «Вечерней Москвы» рассказали об особенности Болонской системы образования.

Минобрнауки Россия Вузы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Элитарность по абонементу

Любовь Выжанова
Любовь Выжанова

Важно вовремя помочь

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Город не останется в стороне

Дина Танатова
Дина Танатова

Влияние социума неизмеримо

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте