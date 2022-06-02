Фальков обозначил причины сохранения бакалавриата и магистратуры в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В России сохранят обучение в форматах бакалавриата и магистратуры, несмотря на уход от Болонской системы и введение в стране новой системы образования. Об этом в четверг, 2 июня, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

При этом политик отметил, что российские вузы могут отказаться от подобной системы в пользу специалитета. Однако министр науки и высшего образования обозначил три причины сохранения такого формата.

В частности, Фальков указал тот факт, что в России есть выпускники, которым нравится такой формат образования — им необходимо дать возможность реализовать себя с помощью обучения в бакалавриате и магистратуре.

— Во-вторых, у нас миллионы людей получили бакалаврское образование, а без степени магистра они не смогут дальше продвигаться. Потому что у нас есть квалификационные требования к должностям, особенно на государственной гражданской службе, на правоохранительной службе, — отметил он.

В качестве третьей причины Фальков определил понятность системы бакалавриата и магистратуры для иностранных студентов. По его словам, такой формат позволяет иностранцам приезжать в Россию для получения знаний, а после возвращаться в свою страну.

— Поэтому будущее за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры, — цитирует министра «Коммерсантъ».

Напомним, что 24 мая Фальков рассказал, что Россия откажется от Болонской системы образования и будет разрабатывать собственную.

При этом в материале «Вечерней Москвы» рассказали об особенности Болонской системы образования.