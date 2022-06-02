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Эпидемиолог предупредила об опасности кондиционеров

Ирина Игнатенко
Общество
Эпидемиолог предупредила об опасности кондиционеров
Фото: Pexels

Кондиционер позволяет сохранить комфортную температуру в помещении, независимо от погоды за окном. Но данная техника может нести в себе опасность. Об этом рассказала главный вне­штатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Московской области Зинаида Труш.

По ее словам, подобная техника создает благоприятные условия не только для людей, но и для инфекции — бактерий рода легионелла. В приборах имеется замкнутая система водоснабжения и подачи воздуха. Это подходящее условие для размножения бактерии. Если в помещении находится большое количество людей, то инфекция легко распространяется.

— Если легионелла попадет в организм с ослабленным иммунитетом, то может привести к развитию пневмонии. Заболевание в этом случае протекает достаточно тяжело. Страдают чаще мужчины в возрасте примерно от 50 лет, особенно те, у которых есть вредные привычки, — отметила она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Специалист добавила, что за кондиционером необходим постоянный уход. Необходимо проводить чистку и дезинфекцию систем кондиционирования, тогда вероятность размножения бактерий значительно снижается.

Кондиционеры в поездах столичного метро перевели на летний режим работы. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в среду, 1 июня.

Здоровье Инфекции Бактерии
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