Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Кондиционеры в поездах столичного метро перевели в летний режим работы. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в среду, 1 июня.

— Мы перевели кондиционеры в поездах метро в летний режим работы. Сотрудники лаборатории микроклимата метрополитена ежедневно следят за температурой на станциях — сейчас она полностью соответствует норме. Менять режим работы вентиляционных шахт мы будем по мере необходимости, например, с наступлением жаркой погоды. Это увеличит воздухообмен и позволит снизить температуру в метро на несколько градусов, — говорится в сообщении.

В общей сложности специалисты Московского метрополитена переоборудовали 3,9 тысячи вагонов. При этом в Telegram-канале «Дептранс Москвы» отметили, что вагоны с кондиционером обозначены наклейкой на окнах со снежинкой — в них лучше форточки не открывать, а в поездах с естественной вентиляцией прохладный воздух поступает из тоннеля, при необходимости там можно открывать форточки.

Помимо этого, с 1 июня в городе изменили порядок возврата транспортных карт «Тройка» в кассы столичного метрополитена. С начала лета 2022 года все карты «Тройка» можно будет вернуть в течение пяти лет. Если за это время владелец не сдает карту, то она остается в его собственности и продолжает работать.

Также стало известно об изменении более 250 элементов навигации в столичном метрополитене с начала 2022 года. В частности, специалисты добавили названия улиц, скорректировали макеты указателей и отметили новые места.