Более 250 элементов навигации заменили в метро столицы с начала года

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С начала 2022 года в столичном метрополитене по просьбам пассажиров поменяли более 250 элементов навигации. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Один из ключевых вопросов нашей работы, где отзывы особенно важны, — это навигация в транспорте. Жители сами подсказывают нам, что улучшить, например, какую информацию убрать или добавить с элементов навигации, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В ходе работ специалисты добавили названия улиц, скорректировали макеты указателей и отметили новые места, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

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До этого сообщалось, что на 25 станциях Московского центрального кольца пронумеровали выходы. Инициатива даст возможность пассажирам легко ориентироваться на платформах с несколькими выходами.

26 мая стало известно, что новые турникеты на станции столичного метрополитена «Рижская» открываются в два раза быстрее обычных при оплате банковской картой. Нововведение появится на всех станциях до конца года.