«Не лечилась»: коллеги рассказали о последних месяцах жизни Елены Ясевич

Кадр из «Битва экстрасенсов»

Коллега умершей победительницы двенадцатого сезона шоу «Битва экстрасенсов» Елены Ясевич Татьяна Ларина рассказала о состоянии здоровья ясновидящей в последние месяцы ее жизни.

По словам Лариной, женщина умерла от осложнений после коронавируса.

— Два раза переболела «короной», плохо дышала, решила, что справится сама . То есть организм пошел down. Не лечилась — и осложнение на печень, — сообщила Ларина в комментарии каналу 360.

В свою очередь другой участник шоу, Анатолий Леденев, добавил, что у Ясевич были плохие анализы крови. Он отметил, что предупреждал ее об опасности и уговаривал обратиться к врачам. Также он добавил, что у Ясевич не выдержало сердце.

— Я потерял очень близкого друга, — признался Леденев.

Он отметил, что обязательно отправится в Петербург на похороны Ясевич.

О смерти победительницы 12-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Елены Ясевич стало известно вечером 1 июня. Ей было 43 года. У женщины осталось две дочери.