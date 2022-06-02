В Proton VPN предположили, что сбой в работе может быть связан с блокировкой

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У российских пользователей отмечаются сбои при подключении к VPN-сервису Proton. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили представители сервиса.

— Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти блокировку, — говорится в сообщении.

Однако уточняется, что Proton все же работает у некоторых пользователей с другими провайдерами. В связи с этим в Роскомнадзор направили запрос для выяснения обстоятельств, сообщает РБК.

Напомним, что Роскомнадзору удалось заблокировать уже около 20 популярных VPN-сервисов в России. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отметил, что надзорная служба не остановится на достигнутом и продолжит подобную деятельность.

Директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде, самостоятельного структурного подразделения ГРЧЦ Людмила Куровская заявила, что информация, размещенная в VPN-сервисах, может принести значительный вред человеку. По ее словам, при установке VPN необходимо серьезно задуматься о том, не принесет ли это больше вреда, чем пользы.

Также в материале «Вечерней Москвы» назвали риски при использовании бесплатных VPN-приложений.