Подольская рассказала, что помогло ей пережить кризис среднего возраста

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Недавно отметившая 40-летие певица Наталья Подольская рассказала, как столкнулась с кризисом среднего возраста и что помогло ей пережить это состояние.

По словам артистки, непростой период ее жизни прервала счастливая новость о второй беременности.

— А ведь действительно в 36 лет в моей душе подобные терзания начались. Как раз получается, что переживала этот самый кризис. Наверное, от длительных переживаний меня спасла вторая беременность. В 37 я забеременела и счастливо переживала это состояние, — отметила супруга Владимира Преснякова.

Она подчеркнула, что с легкостью приняла свой 40-летний возраст. Певица призналась, что чувствует себя отлично и стала более уверенной, чем раньше.

— Мне нравится говорить людям, что мне 40 лет, безумно приятно видеть удивление на их лицах, — добавила артистка.

Подольская поделилась секретом, как ей удается поддерживать идеальную форму. После появления на свет второго сына, Ивана, она стала больше времени уделять спорту. Сначала она занималась пилатесом дома, а затем добавила кардиотренировки и растяжку.

Исполнительница сообщила, что тренируется четыре раза в неделю и старается не нарушать спортивный режим, пишет Teleprogramma.pro.

Недавно Подольская рассказала об особенном подарке, который приготовил для нее на юбилей супруг Владимир Пресняков.