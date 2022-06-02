Pixabay прекратил работу в России

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Платформа для скачивания фото- и видеокадров на бесплатной основе Pixabay объявила о прекращении работы с российскими пользователями. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили на сайте сервиса.

— Pixabay больше не доступна в России, — говорится в сообщении.

Такое решение, как уточняется, было принято на фоне проведения военной спецоперации на территории Украины.

Напомним, что 1 июня платформа для создания графических дизайнов и презентаций Canva отключила доступ для российских пользователей. Сервис Canva был основан в Австралии в 2013 году. Ежемесячно платформу посещают около 60 миллионов человек.

Помимо этого, в РФ перестал работать стриминговый сервис Netflix. Пользователи сообщают, что теперь видеохостинг доступен только с VPN.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, такое решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине. Однако глава РФ отметил, что национальная армия не собирается оккупировать украинское государство, а планирует лишь денацифицировать и демилитаризировать его.