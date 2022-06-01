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Сервис Canva отключил доступ для российских пользователей

Полина Долганова
Общество
Сервис Canva отключил доступ для российских пользователей
Фото: Pexels

Платформа для создания графических дизайнов и презентаций Canva отключила доступ для российских пользователей. Об этом в среду, 1 июня, сообщили на сайте сервиса.

— Canva больше недоступна в России, — говорится в сообщении.

Сервис Canva был основан в Австралии в 2013 году. Ежемесячно платформу посещают около 60 миллионов человек.

До этого стриминговый сервис Netflix перестал работать на территории России. Пользователи сообщили, что теперь видеохостинг доступен только с VPN.

Кроме того, 18 апреля аудиостриминговый сервис Spotify был удален с платформы AppStore для пользователей из России.

Некоторые западные страны и их компании начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

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