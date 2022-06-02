Врач перечислил критерии для удаления аденоидов у детей

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Существуют четкие критерии, которые позволяют принять решение об удалении увеличенных аденоидов у детей. Об этом рассказал врач-иммунолог, один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус.

По его словам, наличие аденоидов является физиологической нормой, если их размеры соответствуют возрасту ребенка. Медик отметил, что проблемы появляются, если аденоиды воспаляются либо увеличиваются. В этой ситуации у детей затрудняется носовое дыхание. Помимо этого, воспаление может спровоцировать появление отита.

— Есть четкие критерии, которые мы используем, чтобы принять решение, удалять аденоиды или нет: нарушение дыхания во сне, храп, рецидивирующие инфекции, особенно отиты, — написал Продеус в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Иммунолог отметил, что у страдающих аллергией детей аденоиды могут увеличиваться не только из-за инфекции, но также из-за реакции ткани на аллерген. При такой ситуации необходимо лечить и аллергию, и воспаление, заключил врач.

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