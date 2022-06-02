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Депутат Рады Чернев не исключил ударов по территории России американскими ракетами

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Депутат Рады Чернев не исключил ударов по территории России американскими ракетами
Фото: Минобороны РФ

Депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил вариант с нанесением ударов американскими ракетами по территории России. Об этом он в четверг, 2 июня, заявил телеканалу «Украина 24».

— Мы берем на себя определенные обязательства, но там — как уж полетит ракета, никто не может гарантировать, — отметил он.

При этом парламентарий добавил, что военные объекты на территории России и самолеты в российском воздушном пространстве являются «легитимными целями для Украины». Также Чернев уточнил, что украинская армия имеет в своем арсенале то оружие, которое позволяет обстреливать российские позиции без использования американских ракет, сообщает РИА Новости.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Киев не будет применять американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) для нанесения ударов против целей на российской территории. По его словам, подобного мнения придерживаются и украинские власти.

В четверг, 2 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала бесполезным обсуждение слов президента Украины Владимира Зеленского касательно неиспользования американских ракетных систем HIMARS для ударов по целям на территории России. Дипломат уточнила, что для обсуждения подобной темы необходимо иметь на руках реальные данные.

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