Блинкен: Киев не будет применять американские РСЗО против целей в России

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Киев заверил США, что не будет использовать американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) для нанесения ударов против целей на российской территории. Об этом в среду, 1 июня, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

— Что касается поставляемых Украине оружейных систем, украинская сторона заверила нас в том, что они не будут использованы для нанесения ударов по целям на российской территории, — отметил он.

Кроме того, Блинкен добавил, что между США и Украиной сформировалось доверие, как и с другими партнерами и союзниками, передает РИА Новости.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о недоверии к Украине в ответ на слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев не будет использовать оружие против Москвы.

26 мая стало известно, что США могут на следующей неделе объявить о новых поставках оружия на Украину, включив в них реактивные системы залпового огня (РСЗО). Отмечается, что власти Украины часто заявляют о том, что в боях на востоке страны им больше всего требуются РСЗО.