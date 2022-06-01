В Кремле заявили об отсутствии доверия к словам Зеленского об американских РСЗО

Фото: Администрация президента РФ

Россия не имеет кредита доверия к Украине. Об этом в среду, 1 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Соответствующее мнение он высказал в ответ на слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев не будет использовать оружие против Москвы.

— Нет, для того чтобы доверять, нужно иметь опыт в случаях, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь, — сказал представитель Кремля.

Он также напомнил, что украинская сторона так и не выполнила Минские соглашения.

Песков подытожил, что российские ведомства продолжают оценивать риски и системно на них реагировать, передает РИА Новости.

1 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет применять ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по российской территории.

До этого сообщалось, что на этой неделе Соединенные Штаты могут объявить о новых поставках оружия на Украину, включив в них реактивные системы залпового огня (РСЗО).