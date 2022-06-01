Зеленский сообщил, что Киев не будет использовать ракетные системы для ударов по РФ

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет применять ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по российской территории. Об этом он сообщил в среду, 1 июня.

— Мы не планируем атаковать Россию. Российская Федерация нас не интересует. Мы не воюем на их территории, — цитирует украинского лидера РИА Новости.

До этого сообщалось, что на этой неделе Соединенные Штаты могут объявить о новых поставках оружия на Украину, включив в них реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Позже представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне изучают варианты поставок Украине вооружений, которые помогут Киеву. Однако вопрос о поставке ракет дальнего действия не поднимается.

Об отсутствии у США намерений поставлять Киеву оружие, способное ударить по России, заявила в этот день постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Она также напомнила позицию по этому вопросу президента США Джо Байдена, который опровергал такую информацию.