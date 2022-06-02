Захарова назвала обсуждение слов Зеленского о неиспользовании HIMARS бесполезным

Фото: МИД РФ

Обсуждение слов президента Украины Владимира Зеленского касательно неиспользования американских ракетных систем HIMARS для ударов по целям на территории России является бесполезным. Об этом в четверг, 2 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Цену им знают, они ничтожны, поэтому никакие обещания, слова в контексте (в частности, Зеленского), обсуждать нельзя и бесполезно, — отметила она.

При этом дипломат добавила, что для обсуждения подобной темы необходимо иметь на руках реальные данные. Также Захарова напомнила, что российские власти в прошлом году потребовали письменных гарантий безопасности, поскольку ни на какие слова Зеленского и западных лидеров «больше никто не ориентируется», сообщает РИА Новости.

Также представитель МИД заявила, что российская сторона не оставит без внимания и ответа хамские или незаконные шаги западных стран.

В среду, 1 июня, президент США Джозеф Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. В частности, новый пакет включает в себя реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами.

Однако госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Киев не будет применять американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) для нанесения ударов против целей на российской территории. Он уточнил, что подобного мнения придерживаются и украинские власти.