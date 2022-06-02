Минобороны сообщило о ликвидации пунктов управления «Кракена» и «Азова»

Фото: Минобороны РФ

Российская авиация высокоточными ракетами поразила пункты управления боевиков украинской армии из «Кракена» и «Азова» в Харьковском районе. Об этом в четверг, 2 июня, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

— Высокоточными ракетами воздушного базирования поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе пункты управления украинских нацистских формирований «Кракен» и «Азов» в районе Харькова, — цитирует его РИА Новости.

Помимо этого, национальная армия сбила самолет Су-25 ВСУ рядом с Донецком и вертолет Ми-8 неподалеку от Харькова. Представитель военного ведомства отметил, что российская армия также поразила семь украинских беспилотников и две ракеты РСЗО «Смерч».

Также стало известно об уничтожении замаскированной техники ВСУ с помощью РСЗО «Ураган» по целеуказанию от беспилотного летательного аппарата «Орлан». Российское оборонное ведомство продемонстрировало видео, на котором показан момент запуска беспилотника с механической катапульты. Также на кадрах можно рассмотреть, как РСЗО готовятся к стрельбе.