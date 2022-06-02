Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Минобороны сообщило о ликвидации пунктов управления «Кракена» и «Азова»

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны сообщило о ликвидации пунктов управления «Кракена» и «Азова»
Фото: Минобороны РФ

Российская авиация высокоточными ракетами поразила пункты управления боевиков украинской армии из «Кракена» и «Азова» в Харьковском районе. Об этом в четверг, 2 июня, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

— Высокоточными ракетами воздушного базирования поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе пункты управления украинских нацистских формирований «Кракен» и «Азов» в районе Харькова, — цитирует его РИА Новости.

Помимо этого, национальная армия сбила самолет Су-25 ВСУ рядом с Донецком и вертолет Ми-8 неподалеку от Харькова. Представитель военного ведомства отметил, что российская армия также поразила семь украинских беспилотников и две ракеты РСЗО «Смерч».

Также стало известно об уничтожении замаскированной техники ВСУ с помощью РСЗО «Ураган» по целеуказанию от беспилотного летательного аппарата «Орлан». Российское оборонное ведомство продемонстрировало видео, на котором показан момент запуска беспилотника с механической катапульты. Также на кадрах можно рассмотреть, как РСЗО готовятся к стрельбе.

Украина Россия Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте