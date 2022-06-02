Резиденты технополиса «Москва» создали 1,3 тысячи рабочих мест

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

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Резиденты технополиса «Москва» создали 1,3 тысячи новых рабочих мест в 2021 году. Об этом в четверг, 2 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— К началу 2022 года количество сотрудников столичной особой экономической зоны превысило 11 тысяч человек. Почти восемь с половиной тысячи из них — специалисты из 90 компаний-резидентов, — рассказал Ефимов.

Также известно, что лидером по созданию новых рабочих мест признан кластер медицинских технологий и биофармацевтики.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что более половины работников компаний — это сотрудники предприятий, производящих микроэлектронику.

Что касается самой особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», то она находится под ведомством Департамента инвестиционной и промышленной политики. Она включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 гектара. Резиденты получают особые меры поддержки, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что компании «Технополис «Москва» и Московский фонд реновации жилой застройки стали первыми операторами для комплексного развития неэффективно используемых земель столицы.