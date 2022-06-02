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Московская пенсионерка лишилась более 1,3 миллиона рублей в попытке спасти свои деньги

Анастасия Колоскова
Происшествия
Московская пенсионерка лишилась более 1,3 миллиона рублей в попытке спасти свои деньги
Фото: depositphotos

Более 1,3 миллиона рублей похитили телефонные мошенники у столичной пенсионерки. Об этом в четверг, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 64-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о краже с ее банковского счета крупной суммы денег. Она сообщила, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он убедил москвичку перевести свои сбережения якобы на страховой счет для сбережения денежных средств. После этого женщина передала данные своей банковской карты, а также и коды из смс-сообщений.

В результате с ее счета пропало более 1,3 миллиона рублей.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статьям «Кража» и «Мошенничество».

До этого сообщалось, что 65-летний пенсионер из Москвы лишился более 1,2 миллиона рублей, поверив телефонному мошеннику, который представился сотрудником банка.

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