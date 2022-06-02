Физкультурно-оздоровительный комплекс планируется построить в поселке Птичное

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, поселение Первомайское, посёлок Птичное Карта всех событий

Физкультурно-оздоровительный комплекс предлагается построить в поселке Птичное в Новой Москве. Участок для строительства будет реализован на торгах. Об этом в четверг, 2 июня, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская,

— На этом участке можно будет построить относительно небольшое здание, общая площадь которого не будет превышать 4,5 тысячи квадратных метров. Появление мест для занятий спортом не только создаст локальный центр притяжения для местных жителей, но и обеспечит их рабочими местами, — сказала она.

Площадь участка под строительство составит 0,89 гектара. Планируемая высота здания составит 1–2 этажа или 15 метров.

Помимо этого, девелоперу предстоит организовать парковку для посетителей.

До этого Юлиана Княжевская сообщила, что в деревне Рассказовке в ТиНАО планируют построить культурно-досуговый многофункциональный центр. Строительство будут проводить за счет городского бюджета. Проект изменений правил землепользования данного участка утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.