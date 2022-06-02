Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Физкультурно-оздоровительный комплекс планируется построить в поселке Птичное

Александр Афонин
Город
Физкультурно-оздоровительный комплекс планируется построить в поселке Птичное
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, поселение Первомайское, посёлок Птичное Карта всех событий

Физкультурно-оздоровительный комплекс предлагается построить в поселке Птичное в Новой Москве. Участок для строительства будет реализован на торгах. Об этом в четверг, 2 июня, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская,

— На этом участке можно будет построить относительно небольшое здание, общая площадь которого не будет превышать 4,5 тысячи квадратных метров. Появление мест для занятий спортом не только создаст локальный центр притяжения для местных жителей, но и обеспечит их рабочими местами, — сказала она.

Площадь участка под строительство составит 0,89 гектара. Планируемая высота здания составит 1–2 этажа или 15 метров.

Помимо этого, девелоперу предстоит организовать парковку для посетителей.

До этого Юлиана Княжевская сообщила, что в деревне Рассказовке в ТиНАО планируют построить культурно-досуговый многофункциональный центр. Строительство будут проводить за счет городского бюджета. Проект изменений правил землепользования данного участка утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Строительство Новая Москва ФОК
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте