Волонтеры из Домодедова приехали в Донецк для организации сбора гумпомощи

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Волонтеры из городского округа Домодедово прибыли в Донецк. Цель представителей Подмосковья — скорректировать работу распределительного центра гуманитарной помощи Московской области, передает «360».

На территории Подмосковья в настоящее время создано 130 пунктов сбора гумпомощи. В Домодедове находится единственный распределительный центр, где волонтеры собираются, фасуют вещи и отправляют в Донбасс.

Волонтер из Домодедова Наталья рассказала, что путь в ДНР был долгим: сутки волонтеры ехали до Ростова-на-Дону, потом еще шесть часов — на автобусе до Донецка.

— Цель очень простая: мы хотим наладить механизм работы нашего склада, чтобы ребятам здесь было намного легче, — отметила она.

Среди ближайших планов подмосковных волонтеров — развести сладкие подарки детям, посетить детскую больницу.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов доставил гуманитарный груз нуждающимся жителям ЛНР. Продукты питания, средства личной гигиены, электрочайники и другие вещи первой необходимости в Первомайск, Попасную и другие населенные пункты, передает ФАН.

О помощи, которую оказывают россияне жителям разрушенных городов Донбасса, «Вечерней Москве» рассказала начальник Центра общественных связей МЧС Луганской народной республики, старший лейтенант службы гражданской защиты Ольга Миронова.