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Столичная пенсионерка перевела мошенникам более миллиона рублей

Анастасия Колоскова
Происшествия
Столичная пенсионерка перевела мошенникам более миллиона рублей
Фото: Pixabay

Пожилая жительница столицы лишилась более 1,1 миллиона рублей, поверив лжесотрудникам банка. Об этом в четверг, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 66-летней женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заверил москвичку, что ее сбережения в опасности, и убедил ее под предлогом сохранения средств обналичить лежавшие на счетах деньги, а затем перевести их через банкомат на указанные номера мобильных телефонов.

Поверив аферисту, пенсионерка потеряла более 1,1 миллиона рублей.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье и «Мошенничество».

Аналогичный случай произошел в Москве с 64-летней жительницей. Позвонивший ей лжесотрудник банка убедил москвичку перевести ее накопления якобы на страховой счет для сбережения денежных средств. После этого женщина передала данные своей банковской карты, а также и коды из СМС-сообщений. В результате с ее счета пропало более 1,3 миллиона рублей.

Пенсионеры Деньги Мошенничество
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