Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Песков заявил, что поставки западного оружия доставят Украине больше страданий

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков заявил, что поставки западного оружия доставят Украине больше страданий
Фото: Администрация президента РФ

Использование украинскими военнослужащими западного оружия против России может доставить больше страданий самой Украине. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 2 июня.

— Просто доставят больше страданий Украине, являющейся инструментом в руках тех стран, которые туда поставляют оружие, — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что продолжающееся накачивание Украины оружием не меняет всех параметров российской спецоперации, передает РИА Новости.

Накануне Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с поставками Украине оружия из США. По его словам, накачивание Киева вооружением не дает возможности пробудить у украинского правительства желание возобновлять мирные переговоры.

Позже стало известно, что президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине. Он включает в себя реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами. По словам Байдена, эта мера призвана оказать своевременное и необходимое содействие украинским военным.

Украина Оружие Дмитрий Песков
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте