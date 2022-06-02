Песков заявил, что поставки западного оружия доставят Украине больше страданий

Фото: Администрация президента РФ

Использование украинскими военнослужащими западного оружия против России может доставить больше страданий самой Украине. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 2 июня.

— Просто доставят больше страданий Украине, являющейся инструментом в руках тех стран, которые туда поставляют оружие, — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что продолжающееся накачивание Украины оружием не меняет всех параметров российской спецоперации, передает РИА Новости.

Накануне Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с поставками Украине оружия из США. По его словам, накачивание Киева вооружением не дает возможности пробудить у украинского правительства желание возобновлять мирные переговоры.

Позже стало известно, что президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине. Он включает в себя реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами. По словам Байдена, эта мера призвана оказать своевременное и необходимое содействие украинским военным.