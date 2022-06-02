Реконструкцию бывшего кинотеатра «Прага» завершат до конца года

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Нижняя Масловка, 10 Карта всех событий

В Северном административном округе продолжается строительство многофункционального общественного центра в рамках реконструкции кинотеатра «Прага». Об этом в четверг, 2 июня, сообщил председатель комитета государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор) Игорь Войстратенко.

— Завершено строительство основных конструкций здания, готова кровля, ведутся фасадные работы. Строители монтируют витражи, которые определят внешний — современный и динамичный — облик нового многофункционального центра, — сказал он.

Войстратенко добавил, что специалисты параллельно проводят внутреннюю отделку здания, монтаж инженерных систем и лифтового оборудования.

Для сохранения кинотеатра был выделен третий этаж. Здесь смогут разместиться пять кинозалов общей вместимостью около 800 человек. Завершить работы планируется до конца 2022 года.

Всего планируется реконструировать около 9,2 тысячи квадратных метров, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в этом году планируется завершить реконструкцию электродепо «Владыкино». Специалисты завершили работы на 95 процентов.