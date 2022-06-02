Серийного похитителя сумок задержали в Москве

Фото: МВД Медиа

Россия, Москва, улица Сущёвский Вал Карта всех событий

Правоохранители задержали жителя ближнего зарубежья, который подозревается в серии краж сумок и рюкзаков со спортивных площадок в центре Москвы. Об этом в четверг, 2 июня, сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, мужчина похитил оставленную без присмотра сумку на зрительной трибуне спортивного сооружения на Сущевском Валу. Она принадлежала 34-летнему москвичу, который, обнаружив пропажу, обратился в правоохранительные органы.

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По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на 1-й Ямской улице. Им оказался 26-летний иностранец, который был временно зарегистрирован в столице.

Позже полицейские выяснили, что мужчина причастен еще к семи аналогичным преступлениям.

Находясь под видом зрителя на различных спортивных площадках в центре города, он присваивал оставленные без присмотра сумки и рюкзаки, в которых находились документы, деньги и другое имущество.

Общая сумма причиненного им ущерба оценивается в более полумиллиона рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мужчина заключен под стражу.

Накануне подмосковные полицейские задержали мужчин, подозреваемых в серии краж из платежных терминалов на сумму более миллиона рублей.