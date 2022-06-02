«Может вызвать приступы»: врач предупредила об опасности черешни

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Черешня имеет огромный список полезных эффектов, однако может нанести и вред человеческому организму, заявила «Вечерней Москве» врач-терапевт Инна Михайлова.

— У диабетиков при чрезмерном употреблении черешня может вызвать приступы. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта также нужно с большой осторожностью есть этот продукт, потому что черешня имеет повышенную кислотность, — подчеркнула Михайлова.

По ее словам, плод черешни, попадая в кишечник, может вызвать раздражение и неприятные ощущения.

При этом не злоупотреблять ягодой рекомендуется и здоровым людям. Допустимая норма употребления черешни — не более 300 граммов в сутки, в противном случае могут возникнуть проблемы со стулом, заключила эксперт в беседе с «ВМ».

Черешня является самой вкусной и одной из ранних плодовых культур, которые появляются на торговых площадках. Стоят плоды этого дерева недешево. Главный агроном России Октябрина Ганичкина рассказала, какой сорт черешни лучше выбрать для своего сада, чтобы растение не погибло при первых же погодных аномалиях.