Жестоко убившему самарскую школьницу экс-полицейскому вынесли приговор

Суд приговорил бывшего подполковника полиции Антона Безчетвертева к 19 годам колонии строгого режима за убийство школьницы летом прошлого года в Самарской области. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает Telegram-канал «112».
Также подсудимого лишили звания «подполковник полиции». Согласно гражданскому иску отца погибшей девочки, подсудимый должен выплатить потерпевшему три миллиона рублей.
Видео: Telegram-канал «112»
Суд установил, что в июле прошлого года Безчетвертев за рулем Toyota RAV4 сбил школьницу, а затем попытался скрыть следы преступления, убив ее. Криминалисты насчитали у 15-летней девочки пять ножевых ранений в шею. Она скончалась на месте происшествия.
Сам экс-полицейский представил другую версию произошедшего. По его словам, он сбил неизвестного, а затем заметил на дороге раненую девочку и остановился, чтобы ей помочь. Он утверждал, что настоящий убийца скрылся, а местные жители застали его на месте преступления, говорится в сообщении Telegram-канал «112».
До этого отец убитой в Самарской области девочки Дмитрий Горбунов вспомнил о событиях, предшествовавших трагедии, а также рассказал, как узнал о смерти дочери.
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