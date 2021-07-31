Отец жестоко убитой в Самарской области школьницы рассказал, как узнал о ее смерти

Фото: Пресс-служба СК РФ по Самарской области

Отец убитой в Самарской области девочки Дмитрий Горбунов вспомнил о событиях, предшествовавших трагедии, а также рассказал, как узнал о смерти дочери.

Он пояснил, что девочка вечером вышла на пробежку и обещала вернуться через полчаса. Однако спустя указанное время этого не произошло. Взволнованный отец начал звонить дочери на мобильный телефон.

— Начал звонить где-то в районе 23:30. Она обычно прибегала. Я просто волноваться стал. Она ушла в 22:00, говорит: «Я сейчас приду быстро, 30 минут — и все». Вот так вот… — вспоминает Горбунов.

Пока отец пытался дозвониться дочери, к нему около двух часов ночи приехали сотрудники правоохранительных органов.

— Полиция приехала… Бывает, девочка задерживается. Понимаете? Уйдет погулять. Волноваться начал с 01:00 до 02:00. Сердце колоть начало, — рассказал Дмитрий Горбунов.

Он пояснил, что приехавшие полицейские забрали его в участок.

— Я знаете, что скажу: убили не одного ребенка, убили и меня, — цитирует слова отца погибшей школьницы Пятый канал.

Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили вечером 29 июля в поселке Петра Дубрава 30 июля 2021 года. Подполковника полиции, задержанного по подозрению в убийстве школьницы в Самарской области, уволили из органов внутренних дел.

Региональный СК сообщил 30 июля, что подполковника подозревают в убийстве 16-летней школьницы. На частном участке в поселке Петра Дубрава был найден труп девушки 2006 года рождения с признаками насильственной смерти.

После этого сотрудника МВД задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий взял ход расследования дела на личный контроль.

Как сообщали СМИ, полицейский, возможно, хотел скрыть факт ДТП. По предварительным данным, он сначала сбил школьницу на автомобиле, а потом ударил ножом.

31 июля экс-полицейский частично признал вину в убийстве школьницы в Самарской области.