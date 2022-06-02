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Путин наградил медалью Ушакова троих подданных Великобритании

Лейла Алиева
Общество
Путин наградил медалью Ушакова троих подданных Великобритании
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин наградил медалью Ушакова троих подданных Великобритании. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 2 июня.

— За личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях, наградить подданных Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, — говорится в указе о награждении.

Награды получили Кершоу Алан, Мара Филип Юэн и Морган Сирил.

Кроме того президент поддержал идею возродить почетное звание «Мать-героиня». Он отметил, что удостоившиеся почетного звания женщины также получат выплаты в размере одного миллиона рублей. Президент особо подчеркнул, что правительство намеревается серьезно обновить и расширить положения указа «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

До этого Путин поддержал идею присвоить звание Героя России лейтенанту Балдану Цыдыпову. Он отметил, что лейтенант развернул свой БТР и прикрыл колонну своих сослуживцев во время внезапной атаки украинской армии. Офицер подбил технику противника и спас 150 человек.

Награды Вторая мировая война Владимир Путин
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